Grave incidente a Leno: intervenuta l’eliambulanza

È successo questa mattina attorno alle 10.30, quando un uomo a bordo della sua Ford Fiesta ha perso il controllo del mezzo. Andato a sbattere prima violentemente contro un’altra macchina, ha finito la corsa contro un muro.

Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’Officina Cominelli, in zona Cascina Lame Arciprete. La chiamata ai soccorsi è stata immediata: è in corso l’elitrasporto del 30enne residente a Leno alla guida della Fiesta.

La dinamica

L’uomo a bordo della Ford Fiesta stava viaggiando in direzione Leno quando, all’altezza dell’Officina Cominelli, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, cominciando a ruotare su se stesso. L’auto impazzita si è schiantata impetuosamente contro un Suv che viaggiava nell’altro senso di marcia, finendo rovinosamente contro un muro.

Sul posto la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco e l’Elisoccorso di Brescia insieme a tre ambulanze.

Dopo essere stato sbalzato fuori dall’auto e recuperato sull’asfalto, il 30enne alla guida della Fiesta è stato trasportato in eliambulanza, in condizioni molto serie, agli Spedali Civili di Brescia.

Sono ancora in corso la ricostruzione dei fatti per comprendere le cause dell’accaduto, attualmente sconosciute.

L’uomo 39enne che viaggiava sul Suv non ha riportato lesioni gravi: è ferito, ma non in pericolo di vita.

