Grave incidente in sp510: elisoccorso tra Provaglio e Camignone

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 8.07 dalla sp510 e immediatamente è scattato il codice rosso. Stando ai primi dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, nello schianto è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco e la Polstrada per mettere in sicurezza l’area e per i rilievi del caso, mentre è stata attivata la missione di tre ambulanze, un’auto medica e da Sondrio è partito l’elisoccorso.

A restare coinvolte (stando ai dati forniti da Areu alle 8.23) sono state due persone, tra cui una donna di 46 anni. Si segnalano code e rallentamenti. Seguono aggiornamenti.

