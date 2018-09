Molteplici interventi nella notte, il più grave poco più di un’ora fa a Verolanuova: per un incidente sono intervenute tre ambulanze e l’elisoccorso

Gli incidenti

Come detto l’incidente più grave è avvenuto sulla Sp 1 a Cadignano di Verolanuova e ha avuto come protagonista un’auto con a bordo tre ragazzi finita contro un ostacolo. Un incidente inizialmente apparso grave tanto che in codice rosso sono arrivate tre ambulanze e un elisoccorso, oltre alla Polizia stradale di Brescia e i Vigili del Fuoco: tre ragazzi coinvolti, di cui uno di venti e un secondo di ventiquattro anni. Dopo essere stati stabilizzati l’allarme è parzialmente rientrato e i tre sono stati portati in codice giallo e verde alla Poliambulanza e all’ospedale di Manerbio.

Un secondo incidente della notte si è verificato all’1.27 in via Pontoglio, a Chiari. Anche in questo caso il veicolo ha fatto tutto da solo ed è rimasta ferita una ragazza di 19 anni.

Infine alle 20.32 di ieri, lungo la Strada statale 35, nel territorio di Trenzano un’altra automobile è finita fuori strada con due occupanti a bordo, entrambi uomini di 42 e 46 anni: uno dei due è stato portato all’ospedale di Chiari

I malori

Quattro distinti interventi: il primo in via Venezia a Pontoglio e un uomo di 40 anni è stato portato in ospedale a Chiari, il secondo alle 21.40 in via Mantova a Desenzano con un uomo di 51 anni portato al locale nosocomio, il terzo alle 21.23 in piazza Vittorio Emenuale II a Salò e un uomo di 58 anni è stato trasportato in codice giallo ai Civili di Brescia e l’ultimo alle 21.27 a Sirmione in via Carlo Gennari con un’anziana di 73 anni portata all’ospedale di Desenzano.