Aggiornamento delle 14

Il centauro 54enne residente a Offanengo e in sella alla sua café racer stava viaggiando da Calcio verso Chiari, mentre l’autista, a borso di una Fiat Punto, procedeva nella direzione opposta. L’auto, nello svoltare a sinistra all’incrocio, ha impattato con la moto. La dinamica è al vaglio dei carabinieri del Radiomobile e della Stazione di Rudiano intervenuti per i rilievi.

Grave incidente a Urago: elisoccorso in arrivo per un centauro

E’ successo alle 13 circa: un centauro si è schiantato contro un’auto lungo la sp11, la strada che collega Chiari ad Urago. L’emergenza inizialmente scattata in codice giallo, però, si è trasformata in un codice rosso, segno che le condizioni del 54enne sono gravi. Sul posto si stanno precipitando due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Bergamo. Allertata anche la Polstrada per i rilievi e ricostruire la dinamica del caso.

