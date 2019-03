Incidente da codice rosso a Roccafranca questa mattina, 12 marzo.

Incidente

Un’auto è finita fuori strada sulla Strada provinciale 72 a Roccafranca. La Ypsilon alle 8.39, finendo nel fosso che costeggia la strada. La giovane convolta nell’incidente è una ragazza di 19 anni, G.S di Roccafranca, portata all’ospedale in codice giallo.

Sul posto è arrivata un’automedica e la Croce Verde di Orzinuovi. Con loro la Polizia Stradale di Iseo e i Vigili del fuoco di Chiari per estrarre il guidatore dal mezzo e per togliere con l’autogru l’auto dal fosso. Prima di farlo però è stato necessario mettere in sicurezza gli alberi, piegati dall’impatto con il mezzo.

TORNA ALLA HOME PAGE