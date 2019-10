Grave incidente a Pavone, scatta il codice rosso

Grave incidente a Pavone del Mella, scatta il codice rosso.

E’ accaduto poco fa sulla via per Pralboino, dove tre auto si sono scontrate e pare che le condizioni dei conducenti dei mezzi siano gravi. Sul posto stanno arrivando i soccorsi con tre ambulanze e due unità dei Vigili del Fuoco. La dinamica dei fatti non è ancora chiara, sul posto i sono anche i Carabinieri che si occuperanno di gestire la viabilità ed effettuare tutti i rilievi del caso. Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento

Si è trattato di un tamponamento con un forte impatto: un’auto ha tamponato un’altra vettura, che è finita fuori strada e si è scontrata con una terza, che sostava in un parcheggio. Una carambola violentissima, ma fortunatamente i tre conducenti non hanno riportato lesioni gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco di Verolanuova e San Polo e i Carabinieri. Le due persone a bordo dell’utilitaria, due 51enne, sono stati trasportato all’ospedale in codice giallo.

