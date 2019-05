Incidente a Orzinuovi, coinvolto un 19enne.

19enne si ribalta con l’auto, soccorsi sul posto

Grave incidente a Orzinuovi, 19enne si ribalta con l’auto. E’ accaduto poco fa sulla Sp11, dove un’auto con a bordo un 19enne, per cause ancora ignote, si è ribaltata sulla strada che dalla città porta a Borgo San Giacomo. Sul posto i soccorsi: ambulanza e automedica, e la Polizia stradale stradale per effettuare i rilievi del caso.

Pare che dopo una prima valutazione dei soccorritori, il ragazzo non abbia riportato gravi ferite.

