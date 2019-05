Grave incidente a Mazzano e qualche malore. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso sulla Gardesana.

Grave incidente a Mazzano

Codice rosso alle 23. L’incidente si è verificato sulla Gardesana, all’altezza di Mazzano. Un uomo di 44 anni è finito fuori strada. Sul posto si sono precipitate ambulanza e automedica oltre alle Forze dell’ordine. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Gavardo.

Medico acuto

Alcuni malori sono invece stati registrati a Cologne e Concesio, ma non si sono rivelati gravi. A Gardone si è invece verificato un malore in codice giallo per un 45enne portato al nosocomio di Gavardo e a Brescia un 51enne ha avuto un infarto in via Vittorio Bottengo. Per lui trasporto in codice rosso.

Si è verificato un “non noto” anche a Padenghe, in via Prasis, 32. Non si conoscono i dettagli, ma un uomo di 42 anni non è più stato trasportato.

