Grave incidente a Leno: auto fuori strada e un ferito in via Badia. Sul posto si stanno precipitando Vigili del fuoco, due ambulanze e la Polstrada.

Aggiornamento delle 15.50

Nell’incidente sono rimasti feriti due uomini di 70 e 73 anni che, fortunatamente, non hanno riportato lesioni gravi e sono stati portati in ospedale in codice verde e giallo. Non sono dunque in pericolo di vita.

Grave incidente a Leno: auto fuori strada e un ferito

La chiamata al 112 è arrivata alle 15.10 circa in codice rosso da Leno, in via Badia. Nei pressi del civico 122 un’auto è finita fuori strada e sembra che uno dei coinvolti, di cui al momento non si conoscono ancora le generalità, sia rimasto ferito gravemente. Le informazioni date dall’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) sono sommarie e seguiranno aggiornamenti. Sul posto si stanno dirigendo due ambulanze i Vigili del fuoco e la Polstrada per i rilievi.

