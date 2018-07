Nottata decisamente movimentata fra risse, troppo alcool e un incidente con elisoccorso.

Incidente

Un mezzo è finito contro un ostacolo nella zona di Zuino a Gargnano. A bordo c’erano tre donne di 39, 62 e 64 anni e un uomo di 67. E’ stato avvertito l’elisoccorso che si è recato sul posto con i volontari del Garda Salò, la Croce bianca di Limone, e l’ambulanza da Bedizzole oltre che un’automedica.

Tutti sono stati accompagnati al pronto soccorso, chi all’Ospedale di Gavardo, chi alla Poliambulanza, in codice giallo.

Le emergenze prima della mezzanotte

Alle 21.43 a Trenzano una donna di 55 anni è caduta ed è poi stata accompagnata all’Ospedale di Chiari; un minuto dopo a Rovato una 93enne è stata colpita da un malore da codice rosso che ha comportato un viaggio alla Poliambulanza, accompagnata dai volontari di Rovato. L’emergenza è passata a giallo.

Fino a mezzanotte è stato un susseguirsi di cadute e malori: una 44enne a Capriano, un 34enne a Brescia, una 30enne a Limone e un bambino di 11 anni a Padenghe. Nessuno di loro è grave.

Alcool e violenza

Domenica notte diverse persone hanno alzano un po’ troppo il gomito.

A Moniga del Garda un 55enne è stato trasportato dalle Cri di Calvisano in codice giallo all’Ospedale di Desenzano per un’intossicazione etilica. Stessa ragione per l’intervento 46 minuti dopo la mezzanotte a Limone sul Garda e all’1.43 a Chiari.

A Brescia, come quasi tutte le notti, si è registrata un’aggressione in viale della Stazione. Questa volta ad essere ferito è stato un 45enne; invece a Padenghe c’è stata una rissa che si è risolta in un codice verde.

Le emergenze dopo la mezzanotte

Grave malore a Gardone val trompia per una 29enne soccorsa in codice giallo da automedica e dalla Cri della Val Trompia. E’ stata poi trasportata al Civile.

Malori anche a Desenzano e Mazzano.