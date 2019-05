Grave incidente a Gambara, pompieri sul posto e elisoccorso in arrivo. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso in via Brescia.

Grave incidente a Gambara

Codice rosso in via Brescia. A Gambara si è verificato un grave incidente. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso poco dopo le 8 ed è subito stato richiesto il supporto dei Vigili del fuoco. Poi è stato allertato anche l’elisoccorso. Potrebbero esserci ripercussioni sul traffico.

Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è coinvolta una donna di 42 anni. La stanno trasportando in codice giallo.

Seguiranno aggiornamenti

