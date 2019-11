Nel sinistro è coinvolta un’auto. In trasferimento in ambulanza la conducente

Incidente a Flero, via case sparse temporaneamente non transitabile

E’ successo poco fa, verso le 12.45, in via Case Sparse. Una piccola utilitaria mentre transitava sul tratto dalla rotonda del carcere a l’incrocio di Folzano è andata a finire contro un ostacolo. Alla base della perdita di controllo del mezzo da parte della conducente le condizioni scivolose dell’asfalto. Sul posto allertati in codice rosso sono intervenuti i soccorritori di Flero e l’ambulanza della Croce Bianca di Brescia (che si sta ora occupando del trasferimento). In loro supporto anche il mezzo di soccorso avanzato da Ospitaletto, la Polizia Locale di Brescia e i Vigili del Fuoco di Brescia.

Il traffico ha subito alcune ripercussioni: l’uscita della rotonda di via Flero che porta in via Case Sparse è stata bloccata dalla Polizia Locale, la circolazione è stata deviata.

