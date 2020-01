Una nottata particolarmente agitata quella appena trascorsa in provincia di Brescia. Tanta la paura in particolare per alcuni incidenti stradali che hanno visto coinvolte molte persone.

Gli eventi

Il primo è stato uno scontro avvenuto alle 21.47 tra due vetture che ha visto coinvolte almeno 7 persone, quasi tutti giovanissimi tra i 17 e i 21 anni, e una coppia di 41 e 42 anni. Sul posto, lungo viale Venezia, sono giunte due polizie, la locale e la stradale, oltre ai Vigili del Fuoco di Brescia. Tutti gli incidentati sono stati trasportati in codice giallo e verde presso gli ospedali Civili, Città di Brescia e Sant’Anna.

A Remedello, invece, una vettura con a bordo tre 18enni è finita contro un ostacolo mentre viaggiava lungo la strada Provinciale 29. Nulla di particolarmente grave per loro che sono stati trasportati all’ospedale di Montichiari in codice verde.

Tanti i coinvolti anche nell’incidente di Trenzano, almeno sei persone. Il sinistro è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte in via Vittorio Veneto, ha visto coinvolti anche una bambina di 11 anni, una ragazzina di 18, oltre a un uomo di 28, 32, 35 e una donna di 41. Alcuni di loro hanno necessitato un controllo presso il nosocomio di Chiari in codice verde.

Elisoccorso, invece, a Erbusco poco dopo le 5.30 di questa mattina a seguito di un grave ribaltamento avvenuto in via Iseo. Coinvolte 4 persone: una ragazza di 17 anni, due giovani di 20 e uno di 23. Il più grave di loro è stato trasportato tramite soccorso aereo all’ospedale di Legnano. Gli altri coinvolti sono stati invece trasportati all’ospedale Civile e a quello di Chiari, in codice giallo e verde.

