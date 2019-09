Grave incidente a Cologne e morto un 62enne a Idro. Non sono invece di particolare gravità gli altri interventi della notte.

Grave incidente a Cologne

Gravissimo incidente sulla ss573. La chiamata ai soccorsi è partita in codice giallo poco prima di mezzanotte. Sono rimasti coinvolte 2 persone: un ragazzo di 17 anni e una donna di 38. Secondo Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, si tratterebbe di una caduta da moto e uno dei due è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Morto un 62enne a Idro

Non c’è invece stato niente da fare per un 62enne a Idro. La dinamica di cosa sia accaduto non è chiara. L’uomo è morto in via Trento e a nulla sono serviti i soccorsi.

TORNA ALLA HOME