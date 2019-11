Intossicazioni, incidenti e malori: tanti gli interventi che hanno costellato la notte in provincia, in particolare una caduta a suolo che ha coinvolto un 31enne.

Grave caduta, paura per un 31enne

Il soccorsi sono stati chiamati in codice rosso, in via Rimembranze a Bedizzole, poco dopo la mezzanotte. Un uomo di 31 è rimasto coinvolto in una caduta spaventosa: aiutato dai paramedici del centro operativo locale è stato trasportato in ospedale a Gavardo in codice giallo, ferito ma non in pericolo di vita. Diversi anche gli incidenti avvenuti durante la notte: tra questi lo scontro tra due auto sulla provinciale 24 Ghedi, alle 20.50, dopo un 23enne e un 75enne sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Ciliverghe, ma trasportati a Montichiari con lievi ferite, e un 22enne finito fuori strada con l’auto a Nuvolera: ma, per fortuna, se l’è cavata con lievi contusioni. Ad Asola, in via Mantova, a mezzanotte due auto si sono scontrate: a bordo quattro 22enni, un 21enne e un uomo di 46, trasportati in codice giallo all’ospedale di Mantova.

Intossicazioni etiliche

Poco dopo le due di notte, in via 28 maggio a Lumezzane, un uomo è stato soccorso dalla Croce Bianca locale dopo aver abusato di alcool. L’operazione si è però conclusa sul posto, così come il caso di un intossicato in via Nino Bixio a Brescia, avvenuta alle 2.40, e il caso di un uomo in via Ferri, alle 2.40 e sempre in città.

