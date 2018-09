Primo week end di festa

Grande successo per la decima festa della polenta di Flero: più di 800 pasti serviti. L’appuntamento con il tradizionale pasto contadino attrae sempre più persone e si conferma una delle manifestazioni più attese della bassa. In occasione del decimo anniversario l’evento raddoppia: il prossimo appuntamento è in programma dal 20 al 23 settembre, in piazza IV Novembre, da non perdere la storica scafoida di giovedì 20, accompagnata da musica e canti del folklore contadino.