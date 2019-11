Un lutto che continua quello a Orzinuovi. Dopo la perdita della docente tanto amata, è venuto a mancare anche uno dei pilastri della cittadina: Tonino Antonio Casalini.

Il lutto

L’uomo era un imprenditore molto conosciuto e stimato da tutti, proprietario della Locanda del Borgo Vecchio di Ovanengo, molto famosa per la sua cucina tipica. Tonino Antonio aveva ricevuto vari e notevoli riconoscimenti per la sua attività di ristoratore. Inoltre, era conosciuto nella cittadina e nei dintorni per la sua appartenenza ad alcune associazioni locali e nell’Inter club, in quanto accanito interista.

L’uomo sarebbe venuto a mancare probabilmente per problemi di salute che l’hanno portato via dai suoi cari in breve tempo. Era fratello di Ubaldo, gestore della Casalini biscotti, azienda importante sul territorio.

