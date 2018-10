E’ andata in scena oggi a Verolanuova

Grande festa al Boschetti

Grande festa all’asilo Boschetti di Verolanuova, un’occasione che ha permesso di celebrare non solo la tradizionale festa dei nonni, che anche quest’anno ha sfiorato le 400 partecipazioni, ma anche le 140 candeline dalla fondazione.

L’asilo verolese infatti quest’anno festeggia 140 anni di presenza sul territorio, come una delle colonne portanti per la comunità di Verolanuova e in continua ascesa.

La festa ha celebrato non solo la presenza di questa realtà ma altresì la continua innovazione. Lo stare al passo coi tempi, ponendosi talvolta tra gli innovatori, è dato dalla perspicacia di chi lo gestisce nel porre sempre al centro i bambini.

La giornata

Dopo un gustosissimo pranzo a base di spiedo, che ha riunito nonni, genitori, bambini e parenti, è arrivato il momento dedicato ai piccoli, grazie allo spazio del gioco, in via Zanardelli che per un giorno è diventata un divertente parco giochi.

Auguri nonni e buon compleanno asilo Boschetti!