Grande commozione per l’ultimo saluto alla 43enne Alessandra Piovani.

L’ultimo saluto ad Alessandra

San Paolo oggi pomeriggio si è fermata per dare l’ultimo saluto ad Alessandra Piovani, scomparsa a soli 43 anni. La sua scomparsa ha lasciato un intero paese sotto shock e sono stati in tantissimi a darle un ultimo saluto oggi nella chiesa parrocchiale. “Tra le mani ora rimangono solo delle fotografie – hanno detto in una lettere le amiche più strette – Il nostro rapporto rimarrà vivo per sempre, ringraziamo il Signore per questo dono dell’amicizia che ci ha dato. Ciao Alessandra, amica di sempre e per sempre e donna dal cuore grande”.

TORNA ALLA HOME PAGE