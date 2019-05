Gli crolla una catasta di legna addosso: 78enne in ospedale. E’ successso alle 17.15 circa in via Campagnola a Chiari. Sul posto l’elisoccorso e i Vigili del fuoco.

Clamoroso: l’elicottero si è rotto prima di decollare

Lo hanno portato in elisoccorso, ma quando è stato il momento di partire l’elicorreto non è riuscito a decollare per alcuni problemi. Il ferito è stato ritrasportato in ambulanza per raggiungere l’ospedale con quel mezzo. Per fortuna le sue condizioni non sono risultate gravi come sembravano all’inizio.

Aggiornamento delle 17.45

A restare ferito è stato uno dei proprietari dell’azienda agricola di Chiari. E’ caduto con la schiena al suolo ed è rimasto schiacciato, ma cosciente. Quando è atterrato l’elisoccorso da Milano l’anziano era già quasi del tutto libero. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Chiari. L’uomo, di 78 anni, è stato caricato in elisoccorso in codice giallo per raggiungere il Civile. Le sue condizioni non sembrano gravi.

Gli crolla una catasta di legna addosso: è grave

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 17.15 circa da via Campagnola. Una uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una catasta di legna che gli è crollata addosso. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle Forze dell’ordine intervenute sul posto con i Vigili del fuoco. Immediata anche la partenza dell’elisoccorso, di due ambulanze e di un’auto medica in codice rosso.

