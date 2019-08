Giro di vite fra i banchi del mercato di Orzinuovi, la Polizia Locale e l’Amministrazione stringono la morsa con i controlli: «Vogliamo tutelare i clienti e gli ambulanti, per avere qualità e concorrenza onesta».

Giro di vite al mercato

Una multa da mille euro per non avere con se i certificati di igienizzazione dei prodotti di seconda mano, una denuncia per spaccio di banconote false e una sanzione per lavoro in nero.

Questo il bilancio dei controlli che hanno fatto nelle scorse settimane gli agenti della Locale, che il venerdì, giorno di mercato, hanno deciso di controllare a spron battuto ogni ambulante per poter garantire che tutti svolgano un’attività regolare sul territorio.

