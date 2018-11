È stato annunciato poco fa in conferenza stampa

Giovanni Garbelli è il nuovo presidente di Confagricoltura

Garbelli, imprenditore agricolo orceano, è il nuovo presidente dell’Unione provinciale agricoltori. Già attivo all’interno dell’ente da diversi anni, è succeduto al presidente uscente Francesco Martinoni che ha svolto ben due mandati consecutivi.

Il nuovo presidente

L’imprenditore 44enne, alla guida con il padre di un’importante azienda cerealicola a Pudiano, ha alle spalle una forte esperienza nel settore e nel contempo nell’ambito associativo. Dal 2006 al 2012 è stato presidente dell’associazione giovani agricoltori di Confagricoltura di Brescia, da quello stesso anno ha presenziato anche nel Consiglio della stessa unione e dal 2016 al 2018 ne è stato vicepresidente.

Giovanni Garbelli è dallo scorso anno vicepresidente di Confagricoltura Lombardia e presiede la Federlombarda Agricoltori.

Il presidente uscente ora onorario

“Lascio la guida di un’organizzazione più vicina alle imprese – ha commentato Martinoni – Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato al rinnovamento dell’associazione in questi anni, sono certo che il nuovo Consiglio abbia fatto un’ottima scelta assegnando la presidenza a Garbelli. Continuerò a sostenere Confagricoltura anche con la mia presenza di consigliere al Nazionale di Roma, e restando a disposizione dell’Unione di Brescia per ogni necessità”.

Il presidente uscente ha guidato l’Unione provinciale agricoltori per sei anni, subentrando alla presidenza trentennale di Franco Bettoni, portando al centro dell’attenzione e in previsione di un lungimirante futuro sempre più giovani ai tavoli di Confagricoltura.

Il grazie di Confagricoltura a Francesco Martinoni si è espresso con la nomina a presidente onorario, quanto artefice di un profondo rinnovamento dell’Unione provinciale bresciana, per l’intenso lavoro svolto e per i successi raggiunti nei sei anni di presidenza.

Al centro

Per il presidente neoeletto sono molte le cause da portare avanti nel settore, con un particolare focus ai giovani imprenditori agricoli, alla Pac (politica agricola comune), alla digitalizzazione efficiente a supporto dell’imprenditoria e al territorio.

“Brescia è l’eccellenza a livello nazionale con la sua produzione, i suoi prodotti e la sua capacità di affrontare l’evoluzione. Confagricoltura Brescia è un fiore all’occhiello per il resto dell’Italia e proseguiremo in questa direzione, migliorando, crescendo e tutelando il primo riferimento agricolo italiano” ha commentato il presidente Garbelli.

Complimenti dal Nazionale

Durante la conferenza stampa, alla presenza del direttore dell’Unione bresciana Gabriele Trebeschi, sono giunti i complimenti da Roma, per conto del presidente Nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. “Ringrazio e mi complimento con Martinoni per i risultati raggiunti e per il lavoro svolto. I complimenti vanno anche al nuovo presidente Giovanni Garbelli, continueremo a fare grandi cose per i nostri soci”.

Appuntamenti

Nei prossimi giorni Garbelli sarà a fianco del presidente Giansanti a Torino per una manifestazione che avrà come tema le infrastrutture sul territorio, per trovare il giusto equilibrio tra l’utile presenza delle stessa e la salvaguardia del territorio stesso.

Gli appuntamenti andranno via via intensificandosi per il nuovo presidente e per il nuovo Consiglio.