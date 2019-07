Giovani, poco più che 20enni e… ubriache trovate in strada a Gambara, scatta la chiamata ai soccorsi.

Giovani e ubriache in strada, soccorse

E’ accaduto poco fa in via Casette a Gambara, dove due giovani ragazze, di 23 e 25 anni, sono state trovate in via Casette completamente ubriache. E’ scattata subito la chiamata ai soccorsi e alla Polizia Locale, che si stanno occupando della vicenda. Le ragazze non sono state trasportate in ospedale e la missione dei soccorritori si è conclusa sul posto.

