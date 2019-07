Giovane barista di Castrezzato investita a Brescia: è grave. La 22enne si trova al Civile in condizioni critiche.

Giovane barista investita

Sono ore di ansia e di apprensione, una giovane di Castrezzato è stata investita questa mattina a Brescia. La ragazza, di 22 anni, è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Civile di Brescia a seguito di un tremendo impatto. E’ successo intorno alle 11, purtroppo è stata schiacciata dall’auto, una Ford Focus, che l’ha urtata in via Agostino Gallo in centro storico. La ragazza infatti lavora in un locale di piazzale Arnaldo ed era appena uscita dal bar ad angolo tra via Trieste e via Gallo quando la vettura, svoltano, l’ha presa in pieno. E’ stata portata in ospedale in codice rosso: la prognosi è riservata.

TORNA ALLA HOME