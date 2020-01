Giornata nera per gli sciatori sulle piste bresciane: nove incidenti in poche ore, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso, in tre casi addirittura dell’elisoccorso.

Lo sci è uno sport bellissimo, aria fresca, natura, vedute mozzafiato. Ma nasconde anche alcune insidie per gli sciatori, soprattutto per due categorie: i principianti, che rischiano cadute goffe e dolorose, e quelli provetti, che azzardano velocità esagerate e fuori pista con tutti i rischi del caso.

Bollettino di guerra

Il report di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) oggi, venerdì 3 gennaio, sembra un bollettino di guerra. L’ultimo intervento alle 14.57 a Corteno Golgi, sulla Pista super panoramica: un ferito, non grave, in codice verde, ma che ha richiesto l’intervento di due ambulanze e di una barella.

Poco prima, alle 14.45 a Ponte di Legno (Presena), i soccorsi sono intervenuti lungo la pista Tre Larici, anche in questo caso una sola persona coinvolta, ferita in modo non grave ma impossibilitata a scendere a valle sulle proprie gambe. Stesso discorso ad Artogne, alle 14.41, sulla Via Plan di Montecampione. Più grave, invece quello avvenuto alle 14.19 a Ponte di Legno: due le persone coinvolte, soccorse in codice giallo, una delle quali trasportata in ospedale con l’elisoccorso. Poco prima, sempre a Ponte di Legno, sulla pista Serodine alle 13.18, altro intervento dei soccorsi: la ferita, non grave, è una 40enne, trasportata all’ospedale di Edolo. Alle 13.02, c’era stato un altro incidente ad Artogne, con un ragazzino di 14 anni trasportato a Esine, mentre alle 12.07, sempre ad Artogne e ancora sulla Via Plan di Montecampione, è dovuto intervenire l’elicottero per soccorrere un 32enne trasferito poi all’ospedale di Esine in codice giallo. E, ancora, sulla pista Misa a Breno, alle 11.56, è rimasta ferita una 32enne (codice giallo).

Una 13enne in elisoccorso

Grave anche il primo infortunio della giornata, avvenuto alle 9.46 sulla pista Cady Sit a Ponte di Legno: una ragazzina di 13 anni è rimasta gravemente ferita, tanto da far intervenire l’elisoccorso che l’ha trasferita all’ospedale Civile pediatrico di Brescia.