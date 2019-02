Gioco d’azzardo: gli esercenti insorgono contro il Comune di Manerbio e l’ordinanza che, a loro dire, li “penalizzerebbe economicamente senza risolvere nulla”.

Gli esercenti insorgono

L’ordinanza contro il gioco d’azzardo, entrata in vigore solo da pochi giorni, ha già “mietuto le prime vittime”: sale slot ed esercenti che, in barba al provvedimento che disciplina gli orari di esercizio delle sale slot, Vtl o di scommesse vietando le attività in quelle fasce orarie sensibili, hanno permesso il gioco anche durante gli orari di divieto e sono stati puniti con una multa salata. Sanzioni che non sono piaciute ai trasgressori, tradotte in lamentele e di un “presunto” ricorso al Tar.

L’articolo completo sul Manerbio week in edicola da venerdì 1 marzo.

TORNA ALLA HOME PAGE