Gioco d’azzardo a Capriano: i cittadini del paese si lamentano per le “troppe slot vicine ai luoghi sensibili”.

Quasi quattro milioni di soldi spesi per il gioco d’azzardo, di cui 2.7 vinti (e reinvestiti in slot e altre piattaforme) per un totale di 846 euro pro capite per ognuno dei circa 4.600 abitanti. I dati non sono certo paragonabili a quelli dei grandi Comuni, ma testimoniano comunque come anche a Capriano del Colle, piccola, ma attiva realtà del bresciano, tra macchinette nei bar, postazioni del lotto e superenalotto e gratta e vinci negli esercizi commerciali, il fenomeno sia tutt’altro che sconosciuto. A sollevare la questione Stefano Chiari, che ha evidenziato la presenza di persone intente a giocare alle slot fin dalle prime ore del mattino, soprattutto a pochi passi da un luogo sensibile come l’asilo.

