Il cattivo tempo non ha scoraggiato i partecipanti alla prima Gimcana per la Vita organizzata dalla Pro Loco di Bagnolo Mella

Una gimcana per donare un defibrillatore

Si è svolta sabato sera, presso l’oratorio san Luigi di Bagnolo Mella, la prima edizione di Gimcana per la Vita. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Bagnolo Mella, è stato voluto per raccogliere fondi per un defibrillatore da donare alla comunità. Numerosi centauri, grandi e piccini, hanno dato prova della loro abilità in un percorso creato ad hoc nel piazzale dell’oratorio. Laura Boldini, presidente della Pro Loco, ha affermato <<Con il ricavato della serata doneremo il terzo defibrillatore per gli abitanti di Bagnolo. Il nostro scopo è che la nostra diventi una città cardio-protetta>>

