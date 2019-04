Gatto morto gettato nel cestino di via Marengo a Chiari. E’ stato prontamente recuperato dalla Chiari Servizi, ma ha suscitato scalpore. L’animale non aveva nessun chip.

Un gatto morto e gettato in un cestino di via Marengo, a Chiari. Come se fosse stato una semplice cartaccia o qualcosa di cui liberarsi tranquillamente in strada. E’ successo ieri sera e ha suscitato scalpore. Una zampetta del povero felino fuoriusciva infatti dal cassonetto ed è stata fotografata da un passante. Non si conoscono le cause del decesso dell’animale, ma il suo corpo è stato avvolto in un sacchetto di plastica. Questa mattina, prima delle 6, la municipalizzata Chiari Servizi si è occupata del recupero e ha controllato se il gatto fosse provvisto di microchip per poter risalire ai proprietari, ma si tratta probabilmente di un randagio e non è stato possibile trovare alcuna traccia. Fatto sta che i cittadini, davanti a questo barbaro abbandono, si sono detti indignati.

