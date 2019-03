Serra creativa è la novità della Fiera di San Giuseppe di Gambara, un luogo privilegiato in cui le startup di giovani imprenditori possono crescere

Vince il Colmetto, tradizioni agricole evolute

Questo pomeriggio, nel padiglione “Serra creativa”, alla Fiera di San Giuseppe di Gambara, c’è stata la premiazione della miglior starup per innovazione e tecnologia in ambito agrario. Dario Rubessi, organizzatore, Ferdinando Lorenzetti, primo cittadino, Carla Cavalli vicesindaco, Alessandro Ferrari, delegato Coldiretti, hanno premiato Roberta Agosti, 30 anni, per la sua azienda agricola Il Colmetto di Rodengo Saiano. Agosti si è distinta per innovazione e intraprendenza avviando anche una collaborazione con l’Accademia Symposium, scuola di formazione agroalimentare. Il premio sarà una consulenza gratuita della durata di un anno con la ditta Start & Partners di Brescia in materia di strategia commerciale e finanziaria.

