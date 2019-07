La storica festa, in calendario dal 1946, andrà in scena per la 73esima edizione.

La festa

E’ vecchia quanto l’Italia democratica e non ha intenzione di fermarsi. Mentre nei Comuni vicini, con il passare degli anni, le feste dell’Unità si sono spente, quella di Gambara è diventata un vero e proprio baluardo.

Sul suo palco, nel corso dei decenni, si sono esibiti numerosi artisti: da Riccardo Fogli a Fausto Leali, dai Dik Dik a Little Tony.

Quest’anno il programma è ricco di ospiti. Si parte il 9 luglio con la Banda Faber e si prosegue il 10 con Omar Lambertini, l’11 con Fausto Tenca e Gian Pieretti, il 12 con Renzo Biondi, il 13 con Frank David, il 14 con Marco Tarantino, il 15 con Diego Zamboni, il 16 con Omar Codazzi, il 17 con Marco e il Clan, il 18 con Mirko Casadei. A chiudere, lunedì 19, ci saranno i Filadelfia.

L’articolo è consultabile sul Manerbio Week in edicola da venerdì 5 luglio

