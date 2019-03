Quasi 200 persone hanno partecipato questa mattina alla gara podistica in memoria di Guido Crotti, punto di riferimento per anni nello sport gambarese

Atleti e bambini: una gara per tutti

La Classica di San Giuseppe, che ha preso il via dallo “Stadio dei pioppi”, si è confermata una manifestazione adatta a sportivi di ogni livello: dagli atleti di Triathlon, ai professionisti della corsa, passando per gli amatori, fino ai bambini: la più giovane è stata una bambina di di due anni. “Abbiamo dedicato questa gara a Guido Crotti, che per anni ne è stato l’organizzatore, la vera anima di questa manifestazione” ha spiegato Franco Finotti, attuale organizzatore. Vincitrici assolute nella categoria femminile sono state : Lazzarini, Illini, Anbegue; per la categoria maschile: Tosi, Gibellini, Nozza.

