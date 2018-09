Gabriele Lenza è andato avanti: Chiari in lutto per la Penna nera. L’alpino si è spento ieri e i funerali saranno celebrati domani mattina alle 10.

Gabriele Lenza è andato avanti

Doveva essere una settimana di festa per gli Alpini, eppure un lutto ha gettato tanta malinconia e tristezza sui festeggiamenti dell’80esimo anniversario di fondazione. Gabriele Lenza si è spento ad 80 anni. E’ stato consigliere e vice capogruppo, era conosciuto come il “marengù” ed era molto bravo a costruire trenini e cappellini d’alpino in legno in tutte le dimensioni.

La veglia e il funerale

I funerali avranno luogo domani, mercoledì, alle 10, nel Duomo.

