Furto nel negozio di vestiti del centro commerciale: nei guai tre giovani trovati con coltello e scacciacani. Per due di loro è stato convalidato l’arresto.

Furto in negozio: nei guai tre giovani

Nel pomeriggio di sabato, nell’ambito dei servizi di istituto predisposti per la prevenzione dei reati, gli agenti delle volanti della Questura di Brescia hanno arrestato due giovani e hanno denunciato in stato di libertà un terzo ragazzo per aver compiuto un furto in un negozio di abbigliamento all’interno del centro commerciale Nuovo Flaminia.

Avevano un giaccome di marca sotto gli abiti

Il direttore del negozio, avvisato dai commessi, si è avvicinato ai giovani, fingendosi un cliente, per seguire i loro movimenti e ha potuto constatare che i ragazzi continuavano a portare capi d’abbigliamento all’interno dei camerini finché si sono avviati verso l’uscita facendo suonare le barriere antitaccheggio. Il direttore, avvisato il 112, li ha fermati prima che potesse lasciare il negozio e, all’arrivo dei poliziotti, sono stati perquisiti, venendo trovati in possesso di un costoso giaccone di marca, occultato sotto gli abiti, dal quale era stato asportato il dispositivo antifurto, di un coltello e di una pistola scaccia cani priva di tappo rosso.

L’arresto per il furto in concorso per due di loro è stato convalidato, mentre il più giovane è stato denunciato in stato di libertà e riconsegnato ai genitori. Inoltre per uno dei due arrestati, residente in provincia, è stato emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Brescia.

TORNA ALLA HOME PAGE