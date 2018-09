Furto in casa a Castiglione delle Stiviere: via con oro e tre borse.

Il furto

I militari della locale Stazione Carabinieri sono sulle tracce di una banda di ladri che ha messo a segno un furto in un’abitazione. Hano forzato una finestra, si sono introdotti all’interno dove hanno rubato diversi gioielli in oro e tre borse da donna. Il danno è in corso di quantificazione ed è coperto parzialmente da polizza assicurativa.

112

Il Comando Provinciale Carabinieri di Mantova, al fine di contenere il fenomeno dei reati predatori, raccomanda alla cittadinanza l’opportunità di chiamare il numero di emergenza di Pronto Intervento 112, per segnalare auto /o persone sospette.