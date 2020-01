Furto di trattori a Manerbio, ritrovati tre mezzi in una cascina abbandonata: i mezzi erano stati rubati tra lunedì e giovedì in due aziende di Manerbio e O ed Offlaga, ed erano stati nascosti in attesa di essere trasportati altrove.

Trattori nel mirino

Le aziende agricole sono nel mirino. Nello specifico i mezzi agricoli utilizzati per lavorare nelle cascine o nei campi, per i quali “impazzano” i furti su commissione. Solo questa settimana a Manerbio i ladri hanno colpito due volte: la notte tra lunedì e martedì hanno colpito un’azienda agricola in via dei Roncagnani, asportando un trattore telescopico da 50mila euro; mentre il secondo furto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì nella cascina Caligari di Offlaga, a pochi chilometri di distanza l’una dall’altra: qui i malviventi, che hanno colpito intorno alle 4 di mattina, rubato altri due mezzi agricoli caricandoli su un grosso mezzo e fuggendo nella notte. Grazie alla tempestiva segnalazione e all’intervento dei Carabinieri, tuttavia, la refurtiva è stata recuperata.

Ritrovata la refurtiva

Accortisi del furto verso le 7, i proprietari dell’azienda agricola Caligari hanno subito allertato i Carabinieri che giunti sul posto hanno iniziato le ricerche nella zona. Modus operandi di chi ruba macchine agricole su commissione è infatti quello di nascondere la refurtiva in luoghi non lontani da quelli dove è avvenuto il furto: dopodiché, al momento giusto, vengono caricati su camion schermati e trasportati all’esterno per essere rivenduti.

Le ricerche questa volta sono andate a buon fine. Dopo aver controllato la campagna i militari hanno ritrovato i mezzi rubati in una cascina abbandonata a circa un chilometro dalle cascine prese di mira: fondamentale la segnalazione del proprietario della struttura che, passando casualmente nella zona, ha notato che il cancello era stato manomessi e che c’era qualcosa di strano. Insospettito ha quindi chiamato le Forze dell’Ordine. All’interno della struttura è stato ritrovato anche il trattore telescopio rubato due giorni prima ai manerbiesi e un autocarro usato dai malviventi per trasportare i mezzi. I Carabinieri hanno quindi fatto recuperare i mezzi e li hanno immediatamente restituiti ai legittimi proprietari. Ora sono in corso le indagini per trovare gli autori del furto.

