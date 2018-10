Furbetto del Gratta e vinci: titolare bresciano scopre un astuto sistema per incassare truffando

Il titolare di un bar della Valle Sabbia, un furbetto del Gratta e vinci, è stato denunciato in stato di libertà per truffa dai carabinieri della Compagnia di Salò.

I militari, durante un controllo, hanno accertato che l’uomo aveva scoperto un astuto sistema per incassare vincite di denaro. In pratica l’uomo grattava leggermente il biglietto in un determinato punto, dove è presente il codice che consente alla strumentazione elettronica di verificare se il tagliando è vincente o meno e di conseguenza tratteneva per se quelli vincenti, pagandoli regolarmente, mettendo in vendita agli ignari clienti quelli dei quali aveva già accertato la mancata vincita.

I Carabinieri hanno pertanto sequestrato una cinquantina di biglietti già “controllati” nonché provveduto altresì a sequestrare amministrativamente circa 200 pacchetti di sigarette di varie marche estere in quanto il titolare li aveva posti in vendita pur avendo la licenza scaduta.

