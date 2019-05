È accaduto poco fa

Fuori strada un mezzo pesante divorato dalle fiamme in A21

Erano le 15 circa quando in A21, pochi chilometri dopo Pontevico in direzione Cremona, un mezzo pesante è finito fuori strada.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare ma l’autoarticolato è stato divorato dalle fiamme.

Ferito nell’incidente un 35enne alla guida del mezzo.

Mobilitati per l’evento diversi mezzi di soccorso sanitario, tra questi il mezzo di soccorso avanzato della vicina Cremona e l’elisoccorso della base Hems di Brescia, in aggiunta alle ambulanze della Croce Bianca di Pontevico e a quella della Croce Bianca del Dominato Leonense.

Il conducente del mezzo pesante è stato trasferito da una delle ambulanze in ospedale in codice giallo.

Più unità del soccorso tecnico dei Vigili del Fuoco sono ancora a lavoro per lo spegnimento del rogo che ha interessato il camion.

Si richiede a chi è in transito sulla A21 di prestare massima attenzione per dei rallentamenti sul tratto Pontevico-Cremona. Sul posto anche la Polstrada di Cremona per il coordinamento dei traffico e i rilievi del caso.

