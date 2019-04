Fuori strada con l’auto a Bagnolo: paura per una 39enne che stava percorrendo via Ghedi. Sul posto si stanno precipitando due ambulanze.

La chiamata ai soccorsi è arrivata pochi minuti fa, alle 18.20, ed è subito scattato il codice rosso. Una 39enne è finita fuori strada con la sua auto mentre percorreva via Ghedi a Bagnolo Mella. Sul posto si stanno precipitando i soccorritori con due ambulanze, mentre sono stati allertati anche i Vigili del fuoco di Brescia, la Polizia Locale e i Carabinieri di Bagnolo e la Polizia Stradale per i rilievi e per determinare le cause dell’incidente. Stando alla prima ricostruzione dei soccorritori l’uscita di strada è dovuta a un malore della conducente: la donna è stata portata all’ospedale di Manerbio, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni

