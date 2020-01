Fuori strada con il furgone a Leno: paura per un 24enne, trasportato in ospedale.

La nebbia, l’asfalto reso scivoloso dal ghiaccio e una curva che, più di una volta, ha tradito gli incauti automobilisti. Via San Martino del Carso, la strada che collega Leno e Manerbio, è stata teatro dell’ennesimo incidente. E’ successo verso le 13.20: un furgoncino dell’Esselunga guidato da un 24enne nell’affrontare la curva ha perso aderenza e si è ribaltato nel campo adiacente la carreggiata. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si è precipitata in codice rosso un’ambulanza da Ghedi. Per fortuna sembra che il giovane conducente non abbia riportato gravi ferite: aiutato dai soccorritori, il 24enne è stato caricato sull’ambulanza con diverse contusioni, ma non in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi del caso, anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova.

