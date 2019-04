Fuoristrada a Orzivecchi, in ospedale un 43enne.

Fuori strada questa mattina sulla Statale 235, un uomo avrebbe perso il controllo dell’auto e sarebbe finito fuori dalla carreggiata. Sul posto Polizia Locale, Stradale e Vigili del Fuoco, l’ambulanza per prestare soccorso ha trasportato l’uomo in ospedale in codice giallo. Potrebbero esserci dei rallentamenti sulla strada.

