Frontale tra due veicoli a Salò in via Zette questa sera (giovedì) alle 18.40.

Frontale, quattro persone coinvolte

Stando alle prime ricostruzioni alla base del sinistro ci sarebbe l’invasione della corsia opposta di marcia da parte dell’auto diretta dalla frazione di Cunettone verso Salò pare per un malore. A bordo una coppia di coniugi trasportati in codice giallo a Gavardo mentre coloro a bordo dell’altra auto sono stati trasportati sempre in codice giallo all’ospedale di Desenzano del Garda. Ad essere coinvolti due donne di 54 e 72 anni e due uomini di 20 e 75 anni.

Sul posto la polizia Locale, i Volontari da Roè Volciano, e i Volontari del Garda.

