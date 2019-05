Nessuno degli imputati è stato assolto, ma le pene sono state ridotte. Il caso riguarda una maxi frode nel mondo del settore edile.

Frode miliardaria: regge l’impianto accusatorio in Appello

A differenza delle altre persone che sono state giudicate con rito ordinario, i 21 imputati che erano stati condannati pesantemente in primo grado non sono stati assolti in Appello. La maggior parte di loro ha fatto richiesta di concordato e le pene sono state ridotte. Ma di fatto, in questo, il castello accusatorio ha retto.

TORNA ALL’HOMEPAGE