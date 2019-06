Ieri sera la Polizia Stradale di Chiari nel comune di Travagliato ha fermato un veicolo che procedeva a forte velocità. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso del conducente i poliziotti hanno approfondito i controlli e bordo della vettura sono stati scoperti diversi involucri di sostanze stupefacenti.

L’arresto

In particolare, hashish e tre involucri contenenti cocaina, inoltre era presente una busta con all’interno denaro per un totale di circa 1900 euro. Per questo motivo l’uomo di 34 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Altre scoperte

Alla luce dei fatti gli agenti della Stradale hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione del soggetto, all’interno della quale sono state trovate sei buste contenenti sostanza stupefacente per circa tre chili, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 3000 euro in contanti.

