Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio: da Calcio a Urago. L’uomo che è scappato è andato a schiantarsi con la macchina contro la recinzione di una cascina.

Folle fuga in auto per il centro di Urago: arrestato un 45enne di Chiari

La Polstrada di Chiari ha arrestato N.B., albanese classe 1974 residente a Chiari già noto alle Forze dell’ordine, per resistenza a Pubblico ufficiale, danneggiamenti e guida senza patente reiterata. L’albanese non si è fermato al posto di blocco della Polizia Stradale di Chiari a Calcio, nella bergamasca. E’ passato nel centro di Urago dove ha seminato il panico, cercando più volte di mettere fuori gioco l’auto della Polizia. Dopo aver preso diverse rotonde contromano, la corsa dell’uomo è finita contro la recinzione di una cascina in via Castelcovati.

In attesa di convalida

L’uomo si trova in questo momento al Tribunale di Brescia per la convalida dell’arresto.

