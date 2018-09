Un uomo di 39 anni è rimasto folgorato questa mattina in un’azienda di Travagliato: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi

Uomo folgorato

L’incidente, sulle sui cause stanno ancora indagando i tecnici dell’Ats di Brescia poi intervenuti sul posto e i carabinieri, è avvenuto alle 8.10 in un’azienda di via Brescia 115. Un uomo di 39 anni stava lavorando su un impianto quando è rimasto folgorato da una scarica elettrica. Fortunatamente non si è trattato di una scarica molto forte, tanto è vero che l’allarme è scattato in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono giunte due ambulanze: dopo averne stabilizzato le condizioni, il trentanovenne è stato trasportato in ospedale, ai Civili di Brescia.

