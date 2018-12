Il Team Piton, nato lo scorso anno, è tra i protagonisti della rinascita dell’avventurosa disciplina ciclocross nella provincia bresciana

Primo trofeo Città di Flero

Domenica 6 gennaio Flero ospiterà la prima gara di ciclocross trofeo Lombardia per tutte le categorie agonistiche e amatoriali Fci. L’iniziativa sarà valida per l’assegnazione del titolo di campione regionale delle categorie Esordienti primo anno maschi e femmine. Un grande risultato ottenuto grazie alla sinergia tra Pro loco di Flero e Team Piton. L’iniziativa ha ricevuto il plauso del sindaco Pietro Alberti <<Sport significa aggregazione e socializzazione, fondamentali per rendere viva la comunità>>. Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione si possono trovare sul sito www.piton.it.

TORNA ALLA HOME PAGE