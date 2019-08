Si è spento ieri all’età di 81 anni

Flero saluta Paolo Faverzani

La comunità di Flero è in lutto per la scomparsa di Paolo Faverzani, meglio conosciuto come Mirko Piola in paese.

Lascia Gabriella, la figlia Barbara con Janvier, i famigliari e una numerosa schiera di amici.

La Camera ardente è stata allestita presso l’obitorio degli Spedali Civili. La veglia funebre sarà domani, alle 17. I funerali lunedì alle 10.30 nella parrocchiale di Flero.

Chiunque lo abbia conosciuto lo ricorda come una persona molto cordiale, divertente e solare.

