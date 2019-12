Numerosi i casi di aggressione, così come gli incidenti che hanno spezzato la tranquillità della notte richiamando i soccorritori.

Le aggressioni

Alle 21.38 i Carabinieri e i soccorritori si sono precipitati in corso Magente per soccorrere una 15enne aggredita. Nulla di grave per fortuna, ma un episodio simile si è poi ripetuto all’1.23 a Flero, in via Bulgherini, dove la vittima è stata sempre una ragazzina di soli 14 anni, trasportata a Civile per accertamenti. Altri casi di aggressione si sono verificati a Montichiari a danno di un 19enne e a Cortefranca, dove a essere soccorso è stato un giovane di 21 anni rimasto coinvolto in una rissa.

Gli incidenti

Numerosi anche gli incidenti avvenuti sulle strade bresciane. A Brescia, poco dopo mezzanotte, una 73enne è stata investita sulle strisce ma senza riportare gravi ferite. A Leno le auto di una 56enne e di un 60enne si sono scontrate sulla Lenese, mentre a Palazzolo via Europa è stato il palconoscenico dell’ennesimo sinistro: all’1.33 cinque persone tra i 17 e i 22 anni sono rimaste coinvolte in uno scontro e sono finite in ospedale in codice giallo. Attimi di paura, infine, a Castel Mella, dove un mezzo si è ribaltato: allertati i soccorritori di Roncadelle e i Vigili del Fuoco, ma per fortuna nulla di grave.

