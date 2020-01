Il caso è stato segnalato dal Comune di Palazzolo.

Finti tecnici del Comune in azione: attenti alle truffe

Si comunica che sono stati segnalati al Comune episodi relativi a persone che si sono presentati presso commercianti e imprenditori asserendo di essere stati inviati dal Comune per eseguire la verifica periodica di messa a terra degli impianti. A riguardo si informa che il Comune non ha incaricato nessuno per tale attività e, pertanto, si invita la Cittadinanza a non prestare fede a soggetti che si presentassero con tali credenziali. Si invitano i cittadini a segnalare tali episodi alla Polizia Locale.

